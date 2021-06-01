В Севастополе на дороге загорелась иномарка

Прохожие не остались в стороне

В Севастополе 1 июня на улице Горпищенко загорелся автомобиль Peugeot 307 SW. Фото и видео выложили очевидцы в социальной сети Instagram в группе «ЧП. Севастополь».

На видео видно, что помогать тушить задымившийся автомобиль бросились прохожие и проезжающие мимо водители. Возгорание произошло под капот, остальная часть машины не пострадала.

Напомним, в Севастополе днем 25 мая на дороге недалеко от аэропорта Бельбек загорелся автомобиль «Жигули». Автовладельцу пришлось вызывать МЧС.

Ольга Сурикова

Фото: скрин видео instagram.com/chp_sevastopol