В Севастополе на 5 лет осудили дезертира

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил контрактника на 5 лет и 6 месяцев строгого режима за дезертирство из своего подразделения, дислоцированного в Херсонской области.

Как сообщает пресс-служба суда, в январе этого года, не имея уважительных причин, он самовольно оставил пункт временной дислокации на территории Херсонской области, прихватив автомат. Оружие дезертир спрятал, а при прохождении контрольно-пропускного пункта, расположенного возле Армянска, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, в отношении 39-летнего жителя Евпатории возбуждено уголовное дело по обвинению в реабилитации нацизма с публичным оскорблением ветерана Великой Отечественной войны.