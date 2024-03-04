В Севастополе на 400-й маршрут добавили два новых микроавтобуса

Сегодня в ходе аппаратного совещания было сообщено о выделении двух автобусов малой вместимости на маршрут №400.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что знает о жалобах людей на то, что после продления маршрута №400 до аквапарка «Зурбаган», транспорт перестал справляться с большим количеством пассажиров.

«Если появится резерв в автобусах большой вместимости, возможно можно будет снять с других маршрутов и направить сюда», — добавил глава города.

Напомним, и.о.вице-губернатора Павел Иено сообщил, что Севастополь получит 18 новых автобусов.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя