Севастополь получит 18 новых автобусов

В Севастополе на проблемные маршруты общественного транспорта добавят новые автобусы.

Как рассказал и.о. замгубернатора Павел Иено, сотрудники ГУП «Севэлектроавтотранса имени Круподерова» уже принимают новый подвижной состав.

«В течение первого квартала мы должны получить 18 новых отечественных автобусов большой вместимости низкопольных. 8 из них уже прибыли в город Севастополь. И сейчас идет приемка их. Эти автобусы в первую очередь пойдут на те маршруты, где мы видим, что не хватает в той или иной мере автобусов. И, в первую очередь, это будет, естественно, пригород», – сообщил и. о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено.

По его словам, чаще большие интервалы между автобусами возникают не из-за их нехватки, а из-за того, что водители не соблюдают график движения.

Иено подчеркнул, что за последние 10 лет Севастополь получил 493 единицы общественного транспорта, из которых 265 автобусов и 228 троллейбусов.

Ольга Сурикова