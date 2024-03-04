Много ностальгии и чуть-чуть о будущем: что обещают жителям Крыма кандидаты в президенты

До выборов президента осталось меньше двух недель. Всё чаще по ТВ можно увидеть дебаты и политическую рекламу четырёх кандидатов: Владислава Даванкова от «Новых людей», действующего главы государства Владимира Путина, Николая Харитонова от КПРФ и Леонида Слуцкого от ЛДПР. Журналисты проанализировали, что обещают кандидаты в президенты в своих видеороликах.

Владислав Даванков сделал упор на человеческие истории. В ролике про науку он рассказывает о своём дедушке — знаменитом химике. И тут же предлагает, чтобы зарплата школьных учителей была не меньше 75 тысяч, а в науку привлекали дополнительные инвестиции. Тезис о необходимости поднять зарплату врачам иллюстрирует рассказом о том, как в ковид медики спасли ему жизнь. При этом самый молодой кандидат, которому на днях исполнилось 40 лет, рисует образ будущего: даёт пять роботу, осматривает передовые производства. И выступает за то, чтобы модернизация затронула каждое предприятие. Указывает на то, что от этого вырастут зарплаты. Часто упоминает свою предвыборную программу. Кстати, Владислав Даванков единственный из кандидатов, кто выложил её в открытый доступ на сайте davankov2024.ru

Владимир Путин в роликах использует яркие и узнаваемые образы. Например, сравнивает Россию с медведем, который никому не отдаст своей тайги. В других видео показываются технологические достижения страны за последние 20 лет. Видео во многом типичны для предвыборных кампаний, но явно «попадают» в телевизионную аудиторию. Что касается предвыборной программы, то эксперты называют ей послание Федеральному собранию, состоявшееся на прошлой неделе. В нём Владимир Путин обозначил приоритеты на ближайшие шесть лет.

Леонид Слуцкий сделал ставку на образ предыдущего главы ЛДПР Владимира Жириновского. В предвыборном ролике секретарша хочет убрать табличку с именем Владимира Вольфовича с рабочего стола, но слышит резкое: «Нет, оставьте!» Такое позиционирование легко объяснить: узнаваемость Жириновского намного больше, чем у любого другого члена ЛДПР. А после смерти многие начали считать его чуть ли не провидцем. Леонид Слуцкий подчёркивает, что остаётся верным заветам Жириновского. Что касается предвыборной программы ЛДПР, то она отличается лаконичностью. Планы на шесть лет уместились в 11 пунктах.

Николай Харитонов тоже ностальгирует. Но не по лидерам компартии, а по СССР в целом. «Поиграли в капитализм — и хватит!» — заявляет кандидат в президенты в своём ролике. И одновременно сжимает кулак, показывая решительный настрой. В другом ролике он стоит в прихожей. За кадром раздаётся женский голос: «Николай, ты куда?» Самый возрастной кандидат немного ворчливо отвечает: «Куда-куда? На работу, в Кремль!» Агитация явно рассчитана на тех, кто хотел бы вернуться в Советский Союз. Свою программу Николай Харитонов разместил не в интернете, а по старинке, в газете.

Напомним, выборы президента продлятся три дня. Они пройдут 15–17 марта.