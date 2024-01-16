В «Новом Херсонесе» заканчивают строительство Музея Крыма

В Музее Крыма, который возводится в рамках строительства историко-археологического парка «Херсонес Таврический», уже заканчивают отделку.

Об этом телеканалу «Первый Севастопольский» рассказал руководитель проекта «Музей Крыма» Андрей Евтушенко.

По его словам, в здании уже законченные фасадные работы, устройство инженерных сетей, большая часть отделочных работ. Сейчас военные строители занимаются укладкой мраморной плитки на пол и устройством декоративной подсветки. Над зданием музея трудятся 110 специалистов.

Музей Крыма – это свыше 12 тысяч квадратных метров площадей, 4 этажа, 8 экспозиционных пространств, административная зона, фойе, гардеробная.

«Концепция экспозиции включает в себя 3 этапа. Это панорамный кинотеатр, иммерсионный зал, в котором будет эффект 5D-кинотеатра, где можно будет почувствовать волны, шум ветра, свист пуль от сражений исторических. И медиазал, в котором можно будет почитать исторические данные, посмотреть факты – прикоснуться, так сказать, к истории», – рассказал руководитель проекта «Музей Крыма» Андрей Евтушенко.

Ещё одна особенность Музея Крыма – эксклюзивные дизайнерские решения, разработанные Сретенскими архитектурными мастерскими. Это мраморные полы, уникальная конструкция потолка, сочетание алюминия и краски в отделке стен. Работа над комплексом завершится уже в этом году.

Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта прошлого года внезапно приехал в Севастополь, чтобы лично открыть детскую школу искусств в Херсонесе.