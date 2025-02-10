В Севастополе мужчине грозит 5 лет за присвоение цепочки экс-супруги, которую он ей дарил

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, 41-летняя женщина уходя от подруги, обронила с шеи золотую цепочку с кулоном общей стоимостью более 125 тысяч рублей. Вернувшись за ней, она узнала, что украшение уже подобрал ее бывший муж, живущий по соседству.

Он решил раз это был его подарок экс-возлюбленной, то может распоряжаться им по своему усмотрению и сбыл находку в комиссионный магазин за 55 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность вора. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Севастополе задержали мужчину за открытое хищение телевизора из квартиры бывшей сожительницы на глазах у ее дочери.

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Ольга Сурикова

Фото: сгенерировано shedevrum.ai