Севастополец открыто похитил телевизор из квартиры бывшей возлюбленной

В Севастополе задержан мужчина за открытое хищение телевизора из квартиры бывшей сожительницы на глазах у ее дочери.

Он уже был судим за разбой и оскорбление представителя власти. В этот раз он подкараулил в подъезде дома 24-летнюю дочь своей бывшей сожительницы, а потом вместе с ней зашел в квартиру и открыто похитил телевизор, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Попытки девушки ему воспрепятствовать не увенчались успехом. Сотрудники полиции его задержали и даже изъяли похищенный телевизор и вернули владелице.

Теперь грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова