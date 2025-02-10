В Краснодаре от атаки БПЛА пострадали жилые дома

В Краснодаре беспилотник упал на крышу ЖК «Центральный». Части дрона также упали на проезжую часть. Полиция и МЧС оцепили территорию.

Мэр Краснодара доложил, что украинский беспилотник повредил ЖК «Центральный». БПЛА сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет.

Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Там обломки повредили частный дом. Никто не пострадал, на месте работают специальные службы.

Глава города дал поручение, как можно скорее восстановить имущество жителей.

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских БПЛА.

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Ольга Сурикова