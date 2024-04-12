В Балаклаве КамАЗ с прицепом сбил пожилую женщина

В Севастополе сегодня в 11:10 произошло ДТП с грузовым автомобилем на улице Новикова.

Как сообщили в пресс-службе полиции, вблизи дома 40 по ул. Новикова 65-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ с прицепом на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 76-летнюю женщину-пешехода.

Она доставлена в больницу с телесными повреждениями. Признаков опьянения у водителя не установлено.

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка.

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Ольга Сурикова