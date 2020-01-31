В Севастополе мужчина украл 7 тысяч рублей с бесконтактной банковской карты

34-летняя жительница Севастополя обратилась в полицию и сообщила, что у нее похитили 7 тысяч рублей с банковской карты.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 32-летний гражданин соседнего государства без определённого места жительства.

Заявительница потеряла свою банковскую карту на остановке общественного транспорта. Её подобрал мужчина. В нескольких магазинах он расплатился найденной бесконтактной картой, потратив 7 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: rg.ru