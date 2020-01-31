В Севастополе перекроют движение на участке трассы Верхнесадовое – Фронтовое – Красный Мак

С 29 февраля до 6 марта будет перекрыто движение на участке км 2+155 – км 2+503 автомобильной дороги Н-030 Верхнесадовое – Фронтовое – Красный Мак.

Автобусные маршруты № 45 «пл. Захарова – с. Фронтовое» и № 26с «пл. Захарова – с. Красный Мак» будут осуществлять перевозку до с. Пироговка (участок перекрытия автомобильной дороги) с последующим разворотом для движения в обратном направлении.

Перевозку пассажиров в населенных пунктах Фронтовое, Холмовка, Красный Мак будет осуществлять дополнительный автобус.

С целью обеспечения безопасности пассажиров, следующих в сторону пл. Захарова и обратно, на участке перекрытия автомобильной дороги будет организован пешеходный переход с последующей посадкой в автобусы маршрутов №№ 45, 26с. Стоимость проезда и график движения автобусов останутся без изменений.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)