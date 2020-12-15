В Севастополе от коронавируса умерли пять человек за сутки

С начала пандемии умерло 175 человек.

В Севастополе по оперативной сводке правительства города на утро 15 декабря зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. 35 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Заболевшие – люди в возрасте от трёх лет до 81 года.

140 человек выписаны после выздоровления.

Скончались пять человек в возрасте от 65 до 88 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5445 человек.

В настоящий момент выздоровели 5041 человек, 175 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 174 человека, в «Изумруде» – 179.

На амбулаторном лечении – 34 человека.

Под наблюдением находится 524 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.