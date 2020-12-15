Фракция ЛДПР в заксобрании Севастополя разработала законопроект о защите животных 

Законопроект проходит оценку

Фракцией ЛДПР в заксобрании Севастополя в лице вице-спикера заксобрания Ильи Журавлева и депутатов Артема Гордиенко и Андрея Куринова разработан законопроект «О домашних животных и животных без владельца в Севастополе». Сейчас законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

Документом, в частности, предлагается установить регулирование численности бездомных животных исключительно методом стерилизации (кастрации), запретив при этом регулирование путем эвтаназии.

Также законопроектом регулируется порядок создания и содержания государственных и частных приютов для животных, а также обязанность регистрации и перерегистрации приобретаемых гражданами животных.

Авторы законопроекта прописали и случаи, когда допустима эвтаназия, проводимая исключительно гуманными методами с применением обезболивания или наркоза животного, но речь идет исключительно о прекращении его физических страданий, заболевания бешенством, причинения животным увечья человеку.

Законопроектом вводится понятие опекун (куратор) безнадзорного животного, так как практика показывает, что в Севастополе существуют различные передержки безнадзорных животных, горожане на свое усмотрение осуществляют уход и заботу за такими животными, однако их статус не закреплен ни одним нормативно-правовым актом.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «ожидаемыми социально-экономическим последствиями предлагаемого законопроекта станут: обеспечение сбалансированности морально-этического климата в обществе, связанного с наличием на территории города животных без владельцев, устранение причин, влияющих на повышение их численности, упорядочение содержания таких животных, обеспечение противоэпизоотического благополучия на территории Севастополя».

Кроме того, сегодня Федеральным законом установлена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, но имеют место случаи нарушений в сфере обращения с животными, не подпадающими под критерии уголовного деяния, и лица остаются безнаказанными. В данном случае, в процессе реализации указанного законопроекта, возможно будет определить категорию административных правонарушений, за которые на региональном уровне может быть установлена такая ответственность.

Один из авторов законопроекта Андрей Куринов подчеркивает, что данный документ необходимо принимать с учетом ситуации, которая сложилась в городе с единственным приютом, который местные СМИ уже окрестили «концлагерь для животных». Сам парламентарий буквально вчера вместе с коллегами по комитету по вопросам городского хозяйства посетил данное учреждение и рассказал, что впечатление у него осталось гнетущее.

«Видно, что к нашему приезду готовились и все пытались «привести в порядок», но жуткий смрад до сих пор не выветрен, ужасно работает вентиляция, это чувствуется, хотя подрядчик говорит, что все в норме и соответствует требованиям. Состояние некоторых животных неудовлетворительное, они находятся в состоянии истощения и выглядят нездоровыми. Явно животные не должны спать на мокром холодном бетонном полу, подстилки мокрые и грязные. Операционный блок напоминает обычную подсобку, не предназначенную для проведения стерилизации (кастрации) животного. Мы с коллегами привезли несколько мешков корма», — констатирует депутат.

Во фракции ЛДПР также считают, что стоит установить камеры онлайн наблюдения в вольерах с животными, а к конкурсу в следующий раз допускать только фирмы, специализирующиеся на работе с животными и работающими в ветеринарной сфере не менее 5 лет.

Также в обязательном порядке необходимо реализовать проект государственного приюта для животных в Севастополе.