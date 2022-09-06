В Севастополе дорогу к Южному причалу отдали в аренду

В Севастополе земельный участок, по которому проходит дорога на причал Южной бухты, отдали в аренду на 19 лет акционерному обществу «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ». Об этом говорится в ответе директора ДИЗО Александра Ксенофонтова на информационный запрос телеканала «Первый Севастопольский».

Общая площадь этого участка на улице Портовой составляет четыре тысячи квадратных метров. Также добавляется, что, по информации директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, эта земля передана в аренду для обслуживания железнодорожных путей, зданий и сооружений от станции «Севастополь пассажирский» до станции «Инкерман-1».

В свою очередь, директор Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено уточнил, что данная дорога не является автомобильной дорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения Севастополя.

Ранее на ситуацию с перекрытой дорогу к Южной бухте пожаловались сотрудники судоремонтных и гидрографических предприятий, находящихся там. Теперь им, чтобы попасть к причалу, приходиться объезжать по узкой грунтовой дороге.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета sev.tv