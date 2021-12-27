Где в Севастополе появятся новые камеры на дорогах

На наиболее аварийно-опасных участках

В Севастополе планируется дополнительное оснащение дорог специальными фото видеокамерами. В городском ГИБДД уверены, это позволит снизит аварийность и сделать дороги более безопасными для всех участников движения.

Так, в поселке Терновка Балаклавского района в эксплуатацию вводится стационарный комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД.

Также передвижные комплексы фиксации будут установлены в наиболее аварийно-опасных локациях.

В направлении автодороги Севастополь — порт Камышовая бухта планируется введение в эксплуатацию трех комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Сейчас на месте ежедневно работает передвижной комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД.

Для стабилизации аварийности в Нахимовском районе на возникшем аварийно-опасном участке к подъезду поселка Кача установлен комплекс автоматической фиксации нарушений. Кроме того, планируется установка стационарного комплекса на проспекте Победы, в районе дома №38, где ранее произошел ряд ДТП, связанных с наездом на пешеходов.

«Чтобы исключить ДТП, связанные с выездом на полосу встречного движения, Центром автоматической фиксации административных правонарушений планируется ввести в эксплуатацию три комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД РФ на участке, где ранее произошло ДТП с погибшими на автодороге Ялта – Севастополь, а также на потенциально аварийно-опасном направлении автодороги Севастополь — порт Камышовая бухта», — уточнили в пресс-службе городского УМВД.

Ольга Сурикова