В Севастополе мужчина осуждён на два года за оскорбление в сети

Суд в Севастополе вынес приговор 31-летнему местному жителю за унижение достоинства людей по национальному признаку в Интернете. В 2020 году он написал оскорбительный комментарий в соцсети «ВКонтакте». Это было установлено благодаря экспертизе, которая подтвердила, что его слова унижали достоинство определенной группы людей.

Полиция выявила это преступление, а следственный комитет провел расследование.

Суд приговорил мужчину к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года, в течение которого он должен показать, что изменился и раскаялся.

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Кристина Ветер