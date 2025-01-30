Коррупция в Севастополе: госслужащая «забыла» сообщить о счетах мужа на 2.7 миллионов

В Севастополе прокуратура добилась увольнения государственной служащей из-за нарушения антикоррупционных правил.

Речь идёт об эксперте-специалисте одного из отделов Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Во время проверки выяснили, что она не указала счета своего мужа, на которые поступило более 2,7 миллиона рублей. Кроме того, были обнаружены и другие ее нарушения. Женщина уволилась сама, но прокуратура подала в суд, чтобы изменить причину ее увольнения на «утрату доверия» из-за неисполнения обязанностей по борьбе с коррупцией.

Теперь она будет внесена в список тех, кто уволен за коррупционные нарушения.

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Кристина Ветер