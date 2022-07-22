В Севастополе будут судить мужчину, издевавшегося над щенком таксы у всех на глазах

Наказал за испорченную одежду

В Севастополе окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с животным.

Напомним, ранее сообщалось, что сорокалетний мужчина жестоко избил своего питомца – девятимесячного щенка таксы за испорченную одежду. Позже он пришел в пивной магазин, таща на поводке бесчувственное животное, чтобы оставить там.

Заявление в полицию подал свидетель. Он же отвез потом щенка в ветеринарную клинику, но несмотря на оказанную помощь, собака спустя некоторое время погибла от причиненных ей травм.

«Дознавателями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В ближайшее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением будут переданы в суд для рассмотрения, уточнили в ведомстве.

В отношении обвиняемого избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ольга Сурикова