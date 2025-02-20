В Севастополе мужчина истязал трехлетнего сына своей сожительницы

Уголовное дело по обвинению мужчины в истязании малолетнего ребенка передано в суд.

По версии следствия, в 2024 году на протяжении нескольких месяцев обвиняемый применял физические наказания в отношении 3-летнего сына своей сожительницы. Используя малозначительные поводы, якобы в связи с непослушанием ребенка мужчина избивал его руками и ногами по всем частям тела, сыпал ему на язык перец и иными способами издевался над мальчиком.

Мать не реагировала на противоправные действия сожителя. Ранее она уже лишена родительских прав в отношении двух старших детей.

Скорую мальчику вызвала соседка. Уголовное дело заведено и на мать.

Ребенка изъяли из опасных условий в семье и поместили в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков».

Мужчина заключен под стражу, его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, ему предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда, причиненного мальчику.

Бездействие матери ребенка и невыполнение ею своих родительских обязанностей по воспитанию и уходу за сыном послужили основанием для возбуждения в отношении нее уголовного дела.

Напомним, в Севастополе недавно пресекли истязания ребенка матерью.

Фото создано благодаря shedevrum.ai

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова