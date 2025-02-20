На популярном площадке для размещения частных объявлений появилось предложение с продажей самки верблюда за 350 тысяч рублей. В случае обмена хозяин просит 400 тысяч. И авто должно быть с кузовом: универсал или седан.

«Для размножения. Или для души. Очень красивая. Фотогеничная модельной внешности. Будет высокая

Сейчас Высота в холке больше 2 метров», — написал житель села Золотое Кировского района Крыма.

Единcтвеннoе пpедлoжение в Крыму, написал он, и добавил, что вoзможнa доставкa по Кpыму пo дoгoвopу.

Верблюдицу зовут Ася, ее также предлагается арендовывать на мероприятия.

Отметим, это объявление тем интересно, что ранее семья из Севастополя выкупила 15-летнего верблюда по имени Барик у хозяев, которые могли пустить животное на мясо.

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Ольга Сурикова