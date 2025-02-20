Благодаря тоннелю на Пожарова у жителей домов на Генерала Петрова появится канализация и душ в доме

На сайте правительства Севастополя опубликованы результаты общественных обсуждений по проекту тоннеля на Пожарова. В подготовленном по их завершению заключении указано, что кроме изъятия земельных участков к некоторым жителям города придут наконец-то блага цивилизации, отсутствие которых в наше время выглядит как нонсенс. При этом пожилым людям с проблемами со здоровьем возможно придется на время съехать из своих квартир.

И так, согласно документу, дом по адресу Ген.Петрова, 28 отнесен к зданию к ограниченно работоспособным техническим состоянием. Конструкцию дома необходимо усиливать до начала работ по строительству тоннеля и во время строительства проводить «учащенный» мониторинг его состояния. И еще поручено обеспечить сохранение здоровья проживающих в доме пожилых людей. Возможно необходимо предусмотреть предоставление временного проживания вне зоны строительных работ.

Дом по адресу Ген. Петрова, 48, Тургенева, 73, 67, 69, 71, Карантинная, 47 поручено подключить к канализационному коллектору на улице Карантинной. Отсутствие канализации в этих домах приведет «к фекальным сбросам в сторону планируемого тоннеля»

Кроме того, на Карантинной, 47 на изымаемом участке находятся два жизненно важных для людей объекта: туалет и душ. Этим людям должны обязательно подвести централизованной канализационной системе.

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Ольга Сурикова