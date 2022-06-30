Почему не сносят самострой на Хрустальном

Развожаев рассказал, чего опасается

Вопрос сноса самостроя на Хрустальном поднимался в ходе последней сессии Заксобрания Севастополя, во время отчета губернатора Михаила Развожаева.

Депутаты задали вопрос, почему не решается вопрос надстроенного в 2020 году пятого этажа здания возле обелиска «Штык и Парус» на пляже Хрустальный.

Губернатор отметил, что предприниматель доказывает законность строительства в судах и настаивает, что выполнил реконструкцию объектов. Правительство, в свою очередь, прилагает усилия, чтобы признать объект незаконным через суд.

«К сожалению, если мы примем меры по сносу, мы попадем на компенсацию, в случае успешного разрешения в пользу истца судебных процедур, на компенсацию всех этих вещей», — ответил губернатор.

Напомним, на итоговой пресс-конференции в декабре 2021 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже допускал возможность сохранения нынешнего вида постройки и сомневался в целесообразности сноса так называемой террасы. На данный момент Арбитражный суд Севастополя должен решить судьбу надстроенного в 2020 году пятого этажа здания возле обелиска «Штык и Парус» на пляже Хрустальный.

Ольга Сурикова