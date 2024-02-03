Севастопольцы за неделю оставили рекордное количество онлайн-обращений к органам власти 

Центр управления регионом вторую неделю подряд фиксирует рекордные показатели по количеству онлайн-обращений к органам власти. Но если с 15 по 21 января севастопольцы написали 5 642 комментария, то с 22 по 28 января их поступило в четыре раза больше – почти 22 000.

В ЦУР уточнили, что главная тема обращений – водоснабжение. Актуальность этих обращений вызвана перебоями с водой в Севастополе.

Также поступали обращения и на другие темы. Например, горожане просили отремонтировать светофор на выезде из Казачьей бухты. Также поступило сообщение с просьбой залатать ямы на остановке общественного транспорта рядом с кинотеатром «Победа» и «Черноморочкой».

Ольга Сурикова