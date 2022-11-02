Горлов поймал мусорных нарушителей

Директор департамента городского хозяйства Севастополя поймал «на горячем» мужчин, которые выбрасывали строительные отходы в так называемую лодку, предназначенную для бытового мусора. Об этом он рассказал в своем Telegram.

«В выходные стал свидетелем противоправных действий очередных «героев». Граждане выгружали свой строительный отход в городскую лодку, предназначенную для сбора ТКО. На мое замечание отреагировали агрессивно и сообщили, что заплатят штраф 2000₽», — написал он.

Горлов добавил, что зафиксировал их действия на видео и передал материалы сотрудникам полиции.

«Но тут главное не наказание, возмущает отсутствие уважения к Севастополю», — заключил он.

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Ольга Сурикова