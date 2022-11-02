ФСБ в Крыму задержало украинского диверсанта, планировавшего подрыв ЛЭП

В Крыму сотрудники ФСБ задержали агента СБУ готовившего диверсию на линии электропередачи, сообщает ТАСС.

По данным силовиков, 44-летний гражданин Украины планировал взорвать ЛЭП в одном из районов полуострова. У мучжины изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения «цели».

Если бы мужчине удалось осуществить задуманное, более пяти тысяч жителей Крыма остались бы без электричества.

В отношении задержанного возбудили дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и подготовке к диверсии. Сейчас правоохранители выясняют, не был ли фигурант причастен к другим подобным преступлениям.

Напомним, в середине октября ФСБ сообщила, что пресекла теракты в Московском регионе, которые готовили украинские спецслужбы.