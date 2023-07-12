В Севастополе может появиться центр юридической помощи бойцам СВО

С такой инициативой выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Участники специальной военной операции и их близкие часто сталкиваются с многочисленными бюрократическими проволочками, ожиданием документов из инстанций, путаницей между ведомствами.

Юристы ЛДПР помогут разрешить бойцам СВО и их близким все задачи, которые связаны с правовыми аспектами. Проконсультируют, подскажут порядок действий, окажут помощь в оформлении и составлении документов.

«С первых дней проведения спецоперации наше отделение работает по обращениям родственников участников СВО и оказывает посильную помощь. Необходимо защищать интересы людей, которые каждый день рискуют своими жизнями на передовой, поэтому данную инициативу партии считаем архиважной», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР