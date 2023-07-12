В доме блогера Талипова прогремел взрыв

Сегодня около 19:00 в одном из дворов дома в Феодосии произошел взрыв. Взорвался мопед. В доме, рядом с которым произошел взрыв, живет пророссийский блогер Александр Талипов.
По предварительным данным пострадали две женщины, они госпитализированы с осколочными ранениями. В ближайших домах выбиты стекла.
Опять же предварительно, правоохранителями рассматривается две версии: заложенное взрывное устройство или взрыв бензобака с горючим в мопеде.
«Найдены поражающие элементы, взрыв умышленный… Следы поражающих элементов на одном из балконов после взрыва мопеда в Феодосии», — написал сам Талипов в своем Telegram-канале.
Ольга Сурикова
Фото, видео: Талипов/Telegram