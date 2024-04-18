В Севастополе может не быть парада на 9 мая – Mash

В 6 регионах России, в том числе Севастополе, отменили парады на 9 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

«Из-за возможных терактов и атак украинских БПЛА от парадов и салютов отказались: Белгородская, Брянская, Псковская, Рязанская и Курская области, а также Севастополь. «Бессмертный полк» там пройдёт в онлайн-формате. К акции памяти только через интернет также присоединятся Коми, Чита, Забайкальский край и Нижегородская область. Во многих городах пока думают», — пишут авторы канала.

Напомним, с момента начала СВО парад военной техники и личного состава севастопольского гарнизона проводился только в 2022 году. В 2023 году Минобороны отменило проведение парада, об этом тогда рассказал губернатор Севастополя сославшись на командующего ЧФ.