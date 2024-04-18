Бывшему вице-мэру Евпатории не удалось избежать 11 лет тюрьмы за взятку

Верховный суд Республики Крым отклонил апелляцию опального вице-мера Евпатории Кирилла Вавренюка и отправил его в тюрьму на 11 лет за взятку.

Весной 2018 года чиновник не устоял перед соблазном и получил в качестве взятки целое здание! Дом подарили чиновнику за оформление аренды земельного участка без лишних аукционов.

ФСБ в ходе расследования выяснила все детали схемы, что и привело к задержанию Вавренюка в ноябре 2020 года. А дальше – как в кино: суды, апелляции, драматические повороты. И вот, долгожданный финал: Вавренюк отправляется на 11 лет в тюрьму, с запретом занимать госдолжности на целых шесть лет после освобождения.