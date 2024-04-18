Бойцам Черноморского флота переданы 17 дронов «Жириновский»

Депутаты из фракции ЛДПР в заксобрании Севастополя сегодня передали 17 FPV-дронов «Жириновский» бойцам Черноморского флота. Передача произошла в рамках проекта «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу», запущенного совместно лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

В мероприятии приняли участие вице-спикер заксобрания Илья Журавлев, депутаты от ЛДПР Андрей Куринов и Артем Гордиенко.

«Сегодня по поручению лидер ЛДПР Леонида Слуцкого и при поддержке губернатора Севастополя Михаила Развожаева в воинские части Черноморского флота РФ передаются дроны «Жириновский». Они себя достаточно хорошо зарекомендовали в работе, поэтому мы считаем, что они тоже приблизят нашу долгожданную победу. Мы все гордимся нашими бойцами, которые встали на пути этой чумы XXI века, современного неофашизма, который поднял голову на территории соседнего государства, поэтому логично, что все гражданское общество России, и, в частности Севастополя, встало плечом к плечу и помогает специальной военной операции. Совершенно очевидно, что враг будет разбит, победа будет за нами. Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу! И мы и дальше продолжим помогать нашим ребятам на передовой!» — прокомментировал Илья Журавлев.

В свою очередь военнослужащие Черноморского флота поблагодарили за помощь и поддержку, отметив, что поставки оборудования усиливают боеспособность подразделений.

«Это очень важная помощь для нас, это позволит усилить работу на линии боевого соприкосновения и позволит обучать новых операторов дронов. FPV-дроны позволяют наносить удаленный удар по противнику, который находится в блиндажах, лесополосах, они играют большую роль в разведке. Мы ждем и дальше помощи от волонтеров, нового оборудования, потому что это позволит нам усилить натиск на врага», — отметил боец с позывным Батум.

Депутат Андрей Куринов добавил, что «передача для наших бойцов FPV-дронов – лишь одно из направлений работ в рамках проекта «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу!». Также мы передавали автомобили, сейчас передали 17 комплектов FPV-дронов, которые, мы надеемся, приблизят нашу победу. Победа будет за нами!»

Напомним, старт проекта «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу!» был дан в ноябре прошлого года. Тогда губернатор Севастополя Михаил Развожаев совместно с вице-спикером Ильей Журавлевым передали Черноморскому флоту автомобили повышенной проходимости, в конце прошлого года бойцам была передана первая партия дронов «Жириновский», а буквально на прошлой неделе еще 4 автомобиля повышенной проходимости.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова