В Севастополе мошенники продавали офисы под видом квартир

В Ленинский районный суд Севастополя поступило уголовное дело по обвинению группы лиц в мошенничестве в жилищно-строительном кооперативе.

Ими в период с марта 2016 года по сентябрь 2019 года продавались офисы на улице Гавена под видом квартир.

Соучастники группы организовали жилищно-строительный кооператив в офисах по продаже квартир в многоквартирном доме по ул. Гавена. Они размещали рекламные объявления и распространяли информацию через риелторов. Однако в действительности не могли и не намеревались исполнять взятые обязательства по строительству дома и передаче жилых помещений, сообщает пресс-служба суда.

В результате им удалось обмануть 63 гражданина, которые в общей сложности передали им в качестве паевых взносов более 77 миллионов рублей.

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Ольга Сурикова