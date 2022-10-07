Севастопольца будут судить за мошенничество с выманиванием денег при долевом строительстве

Прокуратура Гагаринского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в хищении денег у участницы долевого строительства дома под предлогом увеличения размера ее квартиры.

«Мужчина похитил денежные средства жительницы города Чебоксары – члена потребительского кооператива «Жилищно-строительный кооператив «Домовладелец»». Для этого под видом исполняющего обязанности председателя данного кооператива он сообщил потерпевшей, что площадь ее квартиры в строящемся доме по ул. Комбрига Потапова увеличилась на 1,6 кв.м, в связи с чем требуется доплата», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

При этом сам мошенник в кооперативе не состоял. Он получил от введенной в заблуждение женщины 72 тыс. рублей и потратил на свои нужды.

Ему вменяется мошенничество.

Напомним, в Севастополе сотрудник специализированного магазина водоснабжения накануне своего увольнения получил оплату заказов от двух клиентов и оставил их себе. На него также заведено дело за мошенничество.

Ольга Сурикова