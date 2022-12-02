Болельщиков «ТСК-Таврия» задержала полиция

Крымская полиция задержала болельщиков симферопольского клуба «ТСК-Таврия», праздновавших победу своей команды на объездной автодороге Симферополя.

«Участники мероприятия зажгли файеры и развернули баннер, чем создали помехи участникам дорожного движения», – сообщила пресс-служба МВД республики Крым.

В отношении 21 гражданина составлены административные протоколы по ст. 20.2.2 КоАП Российской Федерации (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка)

«ТСК-Таврия» впервые в своей истории стала обладателем Кубка Крымского футбольного союза, переиграв накануне в финале «Рубин Ялта» со счетом 5:3.

Напомним, ФК «Севастополь» со следующего сезона будет участвовать в Футбольной национальной лиге.

Дмитрий Островский