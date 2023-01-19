В Севастополе мошенники присылают фальшивые платежки на оплату поверки водомеров

Севастопольцам неизвестные начали разносить по почтовым ящикам фальшивые извещения о необходимости поверки приборов учета воды с прилагающимся счетом за «услуги». Департамент городского хозяйства предупреждает, что такие листки распространяют мошенники.

На фото обнародованного извещения абоненту якобы выставлен счет на 2400 рублей. Ему при этом рекомендуется позвонить по телефону и согласовать дату и время «проведения метрологической проверки». Еще на одной квитанции, обнаруженной в Гагаринской районе, предлагается оплатить сумму в 13 800 рублей.

Подчеркивается, что ГУПС «Водоканал» подтвердил, это действуют мошенники.

Ольга Сурикова