Севастополь отмечает Крещение традиционными купаниями и праздничными богослужениями

Праздник Крещения Господня в Севастополе традиционно начался еще в ночь с 18 на 19 января в крещенский сочельник.

В храмах города прошли праздничный богослужения и молебны на освящение воды.

Во Владимирском соборе на Херсонесе прошла литургия и Великое освящение воды на соборной площади. Затем несколько сотен верующих приняли участие в Крестном ходе от Свято-Владимирского собора до Карантинной бухты, где благочинный Севастополя Сергий Халюта освятил воду Черного моря.

После чего желающие получили возможность совершить окунания в морскую освященную воду. Крещенские купания сегодня пройдут в многих районах города.

МЧС настаивает, чтобы граждане совершали окунания только в специально оборудованных местах: на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», в районе причала № 286 в бухте Казачьей, в районе причала «Радиогорка», на территории пляжа «Омега», на территории пляжа «Городской» в Балаклаве, на территории пляжа «Хрустальный», на набережной гарнизонного пляжа в Каче.

На протяжении сегодняшнего дня поисково-спасательные подразделения Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя перейдут на усиленный режим работы, а в местах купания людей будут дежурить медицинские работники.

В мероприятиях приняли участия руководители города спикер заксобрания Севастополя Владимир Немцев и вице-спикер Илья Журавлев.

«Глубокий смысл очищения, обновления, пробуждения светлых помыслов заложен в таинствах этого праздника. Конечно, сегодня все наши молитвы о скором мире и о нашей полной победе. Каждый из нас может и должен внести свой вклад в общее дело: чистыми мыслями и добрыми поступками», — отметил Немцев.

Журавлев подчеркнул, что «праздник Крещения напоминает нам о необходимости беречь свою внутреннюю чистоту. Если каждый начнет со своей души и семьи, то вместе мы сможем сделать нашу жизнь лучше».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем поздравлении отметил, что нам всем повезло жить на святой севастопольской земле.

«Нам с вами повезло жить на святой Севастопольской земле — колыбели христианства всей Руси. И пусть наша вера будет сильна и помогает нам всегда!» — заявил градоначальник.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина