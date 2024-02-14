В Севастополе мошенники обманом похитили у 91-летней пенсионерки 600 тысяч рублей

В Севастополе за прошедшие сутки в полицию обратились шесть граждан в возрасте от 22 до 91 года, которые пострадали от мошенников. Общая сумма материального ущерба составила 1 миллион 633 тысячи рублей.

Хищения денежных средств происходили по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», под предлогом защиты денег на банковском счету и под предлогом продления услуг мобильной связи.

Среди пострадавших и 91-летняя пенсионерка, которой позвонил мошенник, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП. Женщина передала прибывшему курьеру 600 тысяч рублей. Позже, перезвонив внучке, потерпевшая поняла, что её обманули аферисты и обратилась в полицию.

С помощью мессенджеров четверым местным жителям позвонили мошенники, представились сотрудниками банков и сообщили, что их деньги с банковских счетов пытаются похитить злоумышленники.

В двух случаях аферисты убедили 37-летнего безработного и 22-летнего бухгалтера перечислить в общей сложности 386 тысяч рублей на «безопасные» счета, в третьем случае 66-летняя пенсионерка отправила мошеннику фотографию своей банковской карты со всеми данными, включая CVV-код, после чего с её счёта были списаны 40 тысяч рублей, и четвёртый потерпевший – 51-летний помощник капитана гражданского судна – под диктовку аферистов установил на смартфон мобильное приложение удаленного доступа, предоставил таким образом доступ к своему интернет-банкингу и лишился 192 тысячи рублей.

Также сейчас воруют деньги со счета под предлогом продления действия сим-карты:

Мошенник позвонил 46-летней женщине, представился оператором сотовой связи и сообщил, что действие её сим-карты будет прекращено. Якобы для продления договора он убедил продиктовать полученный ею код для доступа в личный кабинет электронного портала. Затем она перечислила 415 тысяч рублей на продиктованный аферистами счет.

После выполнения полученной инструкции потерпевшей позвонил второй аферист, который представился сотрудником электронного портала и сообщил, что преступниками получен доступ к ее конфиденциальным данным и банковским счетам. Якобы для сохранения денежных сбережений мошенник убедил женщину перечислить 415 тысяч рублей на продиктованный им счет.

Читайте также: Севастопольцы за сутки отдали мошенникам почти 800 тысяч рублей

Ольга Сурикова