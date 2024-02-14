СМИ: Украина нанесла удар по российскому БДК

Украинские беспилотники в очередной раз атаковали Черноморский флот к югу от н.п. Кацивели на южном побережье Крыма, говорится в ТГ «Рыбарь»

Пишут, что поражен российский большой десантный корабль (вероятно, речь идет о БДК «Цезарь Куников»).

Комментария от Минобороны России пока нет, степень повреждения военного корабля неизвестна. Два майора пишут, что экипаж жив.

Удар наносился безэкипажными кораблями, а координацию и наведение, как и прежде, беспилотная разведывательная авиация НАТО.

Ольга Сурикова