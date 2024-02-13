Севастопольцы за сутки отдали мошенникам почти 800 тысяч рублей

За прошедшие сутки в полицию обратились четверо граждан в возрасте от 29 до 59 лет, которые пострадали от мошенников по наиболее распространенным преступным схемам. Общая сумма материального ущерба составила 774 тысячи рублей.

Больше всего денег лишился 50-летний мужчина. Он поверил мошеннику, который представился «сотрудником Центрального банка РФ» и порекомендовал перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевший с помощью интернет-банкинга перечислил аферистам с трех своих счетов почти 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Также жертвами стали три жительницы Севастополя в возрасте 29, 31 и 59 лет, которые подыскали в мессенджере объявления о быстром и высоком заработке на маркетплейсе. Мошенники предложили им приобретать товары в указанном ими интернет-магазине, якобы чтобы поднять его рейтинг, а взамен пообещали возвращать не только деньги за покупку, но и процент от затраченной суммы.

Поверив аферистам, потерпевшие перечислили интернет-мошенникам в общей сложности 274 тысячи рублей. Когда вложения с обещанными процентами не вернулись, дамы поняли, что их обманули и обратились в полицию.

Читайте также: Житель Севастополя за неделю перечислил дистанционным мошенникам почти 5 млн рублей

Ольга Сурикова