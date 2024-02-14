Торговля на остановке Юмашева: Вечная стихия?

В Севастополе есть явление, на которое можно смотреть вечно и также вечно можно об этом писать – это стихийная торговля. Но чем чаще мы будем поднимать эту тему, тем больше шансов, что решение этой проблемы сдвинется с мертвой точки.

Одним из востребованных мест у уличных торговцев является остановка «ул. Адмирала Юмашева». Здесь всегда сложно перейти дорогу или дойти до общественного транспорта из-за плотно расставленных ящиков, коробок или еще каких-то приспособлений под импровизированные прилавки. В любое время года и при любой погоде здесь продается все от масла, молока, селедки, свежей рыбы до носков, трусов, церковных свечек и краснокнижных подснежников.

А вдруг востребовано?

Конечно, этот вопрос не может не возникать, потому что, если бы торговля здесь была нерентабельной и не приносила значительный доход, ее организаторы быстро потеряли бы интерес к этой торговой площадке.

Мы поинтересовались у читателей «Севкора», как они относятся к стихийной торговле: 49% принявших участие в опросе выбрали отрицательный ответ, 12% — равнодушно реагируют на торговлю «с земли», не замечая ее, а вот 38% — оказались покупателями у стихийщиков, так как считают, что у них можно купить подешевле и «домашнее».

Вот что отметили наши читатели в поддержку таких импровизированных рынков.

Пользователь Николай пишет:

«Вначале позакрывали рынки, а теперь спрашивают про стихийную торговлю… А где людям продавать, выращенное на своих же огородах ?»

Вячеслав:

«Аренда на рынке не по карману для тех, кому пенсии не хватает…»

Еще один пользователь:

«Покупаю у бабушек, а порой и дедушек цветы, ягоды с огорода. Всегда стараюсь хоть таким способом помочь старым людям».

А вот еще один наш читатель Александр Рудаков с таким мнением категорически не согласен:

«А вот всему должно быть своё место, в том числе и торговле, а не бардак разводить. А по поводу антисанитарии — замечательно выглядит под открытым небом на Остряках торговля салом, рыбой, мясом, рядом машины ездят, пыль на это всё садится, мухи летают, прелесть просто. Я уже не говорю про запах гниющих овощей у узбеков по соседству, валяющиеся коробки, вечно стоящие ржавые микроавтобусы вдоль обочин, которые у них вместо сарайчиков.

И тут же, как ни зайдешь в ТГ — все возмущены бардаком в городе и при этом рьяно защищают этот самый бардак».

При чем если возвращаться, как к примеру, к остановке на «Юмашева» торговля на этой площадке не исчезает почти никогда. Нелегалы лишь ненадолго уходили в отпуск во время замены плитки на остановке, а потом так быстро вернулись обратно, что севастопольцы даже не успели насладиться красотой обновленной остановки. Ящики и коробки со всякой всячиной снова вернули сюда покупателей.

Что им снег, что им зной, что им рейд городской

В департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя нам рассказали, что в течении 2023 года на уличных торговцев на остановке Юмашева составлено 84 протокола об административном правонарушении, по всему городу составлено 927 протоколов. При этом, в результате выездов в 2024 году, сотрудниками департамента составлено 7 протоколов об административном правонарушении.

К сожалению, департамент здесь практически бессилен, так как торговцы быстро предупреждают друг друга о появлении сотрудников полиции и департамента, многие успевают сбежать, бросив товар или закинуть его в припаркованный рядом автомобиль, используемый ими как сарай. Кому не везет, получают штраф в размере от 3 до 4,5 тысяч. За повторное нарушение – 5 тысяч.

В департаменте добавили, что в их ведомстве на январь-февраль 2024 года утвержден график ежедневных дежурств сотрудников в наиболее очаговых местах города Севастополя, в том числе и в районе остановки «Юмашева». Он должен способствовать «выявлению и пресечению несанкционированной торговли».

А что с законными рынками?

Казалось бы, разве можно победить то, что так востребовано у людей. Возможно, в дальних микрорайонах лотки с овощами недалеко от дома и облегчают жизнь некоторым категориям граждан, но что касается обсуждаемой сегодня территории, то всего в каких-то нескольких метрах находится большой Юмашевский рынок, работники которого ежедневно теряют покупателей из-за таких торговцев. И в нашем опросе был процент тех, кто торгует официально и терпит убытки из-за нелегалов буквально перед их палатками.

По информации департамента, на территории Севастополя в 2024 году действует 14 розничных рынков, на которых организовано 5 854 торговых места. Также организовано 18 ярмарок на 112 площадках с предоставлением 1371 места, в том числе 13 продовольственных на 97 площадках с предоставлением 1284 мест в различных районах города. На всех рынках и ярмарках имеются свободные места. Организаторами ярмарок предоставляются места на бесплатной основе для производителей сельскохозяйственной продукции.

Также в профильном департаменте подчеркнули, что продовольственная продукция на рынках и ярмарках проходит ветеринарно-санитарный контроль, является безопасной для употребления. А, покупая продукцию в несанкционированных точках торговли покупатель рискует приобрести некачественный товар, который не имеет соответствующих документов и сертификатов, такой товар может быть опасен для здоровья человека.

Для тех, кто предпочитает товары с домашних огородов, в комментариях наша читательница Светлана справедливо отметила, что «для бабулечек на рынке выделены места без оплаты и нет необходимости разводить антисанитарию».

Мы подводим к тому, что в Севастополе созданы все условия для цивилизованной торговли, а в процветании стихийной торговли виноваты отчасти и сами горожане, которые не брезгают покупать продукты питания фактически с земли без проверки сотрудников Роспотребнадзора.

Каждый раз, покупая у нелегальных продавцов, задумайтесь об этом.

Ольга Сурикова

Фото: Ольга Сурикова