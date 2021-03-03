Сегодня в 12:30 завоет сирена

Севастопольцы услышат, как работает система оповещения

Сегодня в Севастополе с 10 до 15 часов будет проводиться плановая проверка городской системы централизованного оповещения с подачей сигнала «Внимание Всем!» и включением электрических сирен в 12 часов 30 минут».

По информации правительства города, мероприятие направлено на определение степени готовности органов управления и сил гражданской обороны всех уровней к практическим действиям, а также на повышение уровня культуры безопасности населения при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Жителей и гостей города просят отнестись к тренировке с пониманием, соблюдать спокойствие и продолжать повседневную деятельность.