В Севастополе мошенник обманывал людей при установке дверей и ворот

Брал деньги за заказ и исчезал

В Севастополе Нахимовский райсуд вынес обвинительный приговор местному жителю за мошеннические действия при выполнении заказа по установке ворот и дверей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, установлено, что в июне 2020 года мужчина взял у заказчика в п. Орловка 85 тысяч рублей на якобы изготовление и установку откатных металлических ворот.

Выполнять заказ он не собирался, однако при этом через несколько дней позвонил хозяину дома, который ожидал установку ворот, и убедил, что не хватило денег на приобретение материалов необходимо перечислить еще 45 тыс. рублей. Потерпевший перечислил еще деньги.

Все средства псевдо-мастер обналичил, затем скрылся с места преступления.

Кроме того, он взял за заказ по изготовлению и установке металлической двери на территории частного домовладения по ул. Кустанайская, в Нахимовском районе, 12 тыс. рублей. И также просто потратил полученные деньги.

Нахимовский районный суд назначил виновному наказание в виде 340 часов обязательных работ.

Напомним, в Севастополе оперативники раскрыли мошенничество, совершённое под предлогом оказания помощи пенсионеру. Мужчина предложил 82-летнему дедушке сходить в магазин. взял у него пять тысяч и скрылся.

Ольга Сурикова