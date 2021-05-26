Сборная Севастополя примет участие в международных соревнованиях по регби

Сборная команда из Регбийной школьной лиги Севастополя впервые примет участие в международных соревнованиях по регби «Золотой овал», которые пройдут в Зеленограде 28-29 мая.

Севастопольская сборная сформирована из представителей лучших команд школ №№ 50, 19, 22, 40 и ДЮК «Лидер» и насчитывает 12 ребят, среди которых как девочки, так и мальчики, в возрасте от 11 до 13 лет.

«Золотой Овал» – это международный фестиваль-турнир с более чем 40 летней историей. Первый турнир, тогда он назывался «Пионерский Овал», прошел в Зеленограде в 1978 году. За эти многие годы в мероприятии приняли участие тысячи мальчишек не столько со всех концов Советского Союза и России, но из многих зарубежных стран. Гостями «Золотого Овала» в разное время были команды из Германии, Италии, Франции, Польши, Латвии, Молдовы, Сербии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Грузии. Участие принимаю 48 сильнейших команд, а это почти 700 юных регбистов.

Напомним, что проект Регбийной школьной лиги Севастополя запущен в прошлом году Севастопольской городской федерацией регби при поддержке Федерации регби России. Эта программа направлена на развитие регби в школах и рассчитана на детей с 1 по 9 классы. На сегодняшний день в севастопольскую лигу входят 24 комнаты из 14 учебных заведений.

Дмитрий Островский

Фото: Ольга Кузнецова