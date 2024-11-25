В Севастополе молодую уроженку Владивостока задержали за сбыт наркотиков

В Севастополе полицейские уличили уроженку Владивостока в попытке сбыта крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

23-летняя уроженка Владивостока снимала квартиру в Гагаринском районе. По версии оперативников, задержанная работала на нелегальный онлайн-магазин и по наводке куратора забрала из тайника оптовую партию запрещённых веществ. После чего она должна была расфасовать наркотики и подготовить под «закладки».

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У нее изъяли более 110 г альфа-PVP, около 60 г производного эфедрона, свыше 3 г марихуаны, более 140 г смеси мефедрона и производного эфедрона. В схроне обнаружено было еще около 60 г наркотиков альфа-PVP. Всего было обнаружено свыше 370 г наркотиков.

В отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела. Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как ранее сообщалось, житель Инкермана осужден на 10 лет за сбыт наркотиков.

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Ольга Сурикова