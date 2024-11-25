Погорельцам из дома №17 по улице Хрусталева рассказали, куда обращаться за выплатой

В Севастополе с 23 ноября приступили к формированию списков тех, кто пострадал 20 ноября в пожаре по улице Хрусталёва, 17. Куда подавать заявления заявления на восстановление документов и предоставление выплат, сообщил врио главы Ленинского муниципального округа Алексей Верещака.

Он призвал тех, кто еще не обратился за оформлением заявления, позвонить по телефону: +7 (8692) 55-97-12.

Время приема с 10:00 до 16:00 в выходные дни. С 8:30 до 17:30 в рабочие дни по адресу: Севастополь, улица Гоголя, дом 22.

«При себе иметь документы удостоверяющие личность, право собственности на жилое помещение, СНИЛС, информацию о реквизитах для зачисления выплат (при наличии)», — уточнил Верещака.

Напомним, в Севастополе рано утром 20 ноября загорелся пятиэтажный дом на улицы Хрусталева, 17: пожар охватил квартиры со второго по пятый этаж. Один мужчина погиб

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Ольга Сурикова

Фото: Алексей Верещака