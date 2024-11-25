В ДТП в Крыму водителя пришлось вырезать из машины

ДТП произошло утром 25 ноября в с. Перевальное Симферопольского района Крыма.
Водитель автомобиля, не справившись с управлением, съехал в кювет.
Пострадавший был деблокирован и передан специалистам скорой медицинской помощи, сообщили в МЧС Крыма.
ГУ МЧС России по Республике Крым в данных погодных условиях настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму пожарный потушил загоревшуюся после ДТП машину, возвращаясь с работы.
Ольга Сурикова