В ДТП в Крыму водителя пришлось вырезать из машины

ДТП произошло утром 25 ноября в с. Перевальное Симферопольского района Крыма.

Водитель автомобиля, не справившись с управлением, съехал в кювет.

Пострадавший был деблокирован и передан специалистам скорой медицинской помощи, сообщили в МЧС Крыма.

ГУ МЧС России по Республике Крым в данных погодных условиях настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму пожарный потушил загоревшуюся после ДТП машину, возвращаясь с работы.

Ольга Сурикова

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