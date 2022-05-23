Севастопольцы не довольны состоянием парка имени Байды

Горожане в социальных сетях высказывают недовольство в связи с удручающим состоянием парка имени Марии Байды, часто называемым в народе «детским парком».

По словам Георгия, разместившего пост в популярном севастопольском паблике, памп-трек постоянно затоплен дождем и забросан камнями, которые никто не убирает.

Тарзанка перманентно находится в ремонте, многие качели уже сломаны, лавочки расшатаны, крутилики-паруса демонтированы.

«Я уже не говорю о гуляющей плитке, горах мусора и прочих недоделках, мелких косяках, из которых складывается общая картина непрофессионализма, бездарности и экономии на всем. В первую очередь, на детях», — возмущен Георгий.

Добавим, что парк имени Байды был закрыт на реконструкцию на протяжении нескольких лет и торжественно открыт в начале 2021 года. Уже тогда горожане обратили внимание на то, что многие работы были сделаны некачественно.

Также многих севастопольцев раздражают аттракционы с животными, а в частности с лошадьми, которые расположены на территории детского парка.

Дарья Тимофеева

Фото: Георгий Гердо