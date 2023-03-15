В Севастополе могут закрыться большинство пунктов выдачи Wildberries

В Севастополе большинство пунктов выдачи Wildberries работают либо в убыток, либо ели-ели выходят в ноль, прибыль получают единицы. Об этом «Севкору» рассказала сотрудница одного из пунктов выдачи.

«Мы одни из немногих, кто еще получают небольшую прибыль. Большинство работает в убыток, в лучшем случае выходят в ноль. Такая ситуация сложилась после того, как изменились правила возврата товара: теперь если товар пришел бракованный и клиент его тут же возвращает, с нас списывают 20% стоимости, если товар не соответствуют заявленному, с нас списывают полную стоимость. Сама интернет-площадка обещает урегулировать этот вопрос, но это все тянется, а решения нет», — пояснила наша собеседница.

Напомним, из-за новых кабальных условий работы с Wildberries владельцы пунктов выдачи сегодня объявили забастовку. Порядка 7 тыс. пунктов выдачи из 14 тыс. собирались присоединиться к забастовке.

Дарья Тимофеева

Фото: Дарья Тимофеева