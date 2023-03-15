Севастопольский космонавт решил завершить профессиональную карьеру

Севастополец Антон Шкаплеров завершил деятельность в отряде космонавтов госкорпорации «Роскосмос». Он продолжит работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в «Роскосмос») на должности замначальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов, сообщил официальный портал корпорации.

Антон Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. В период с 2011-го по 2022 год он выполнил четыре космических полета общей продолжительностью 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд и три выхода в открытый космос суммарной длительностью 21 час 38 минут. В 2013 году Антону Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» и почетного знака «Летчик-космонавт РФ».

Антон Шкаплеров родился в Севастополе в 1972 году. С 2012 года космонавт — почетный гражданин города-героя.

Шкаплеров планировал участвовать в выборах в Заксобрание Севастополя осенью 2019 года, но отказался от этой идеи.

Теперь он считает, что может быть полезен как представитель Севастополя в столице.

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Ольга Сурикова