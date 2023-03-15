На пляже под Севастополем нашли труп мужчины без головы и конечностей

На одном из пляжей, расположенном в районе Севастополя, случайный прохожий обнаружил выброшенный морем труп мужчины без головы и конечностей, сообщает Mash на волне.

Тело нашел прогуливающийся по пляжу с собакой местный житель.

Напомним, в середине февраля этого года на пустыре в районе улицы Хрусталева обнаружен скелет мужчины. Обнаруженные останки находились на безлюдном земельном участке около одного года и предположительно принадлежат мужчине, умершему при неизвестных обстоятельствах.

Дмитрий Островский